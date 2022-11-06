بين إطلاق طهران صاروخ 'قائم' وإطلاق الرياض أعياد الهالوين + فيديو

العالم - إيران

بخطوات ترتكز على الثقة بالنفس والاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية تعلن إيران عن نجاح اختبار لإطلاق تحت مدار يمثل المرحلة الأولى للصاروخ الحامل للأقمار الصناعية قائم 100.

القوة الجوفضائية التابعة لحرس ثورة الإسلامية أعلنت أن الصاروخ سيكون قادراً على وضع أقمار صناعية تزن 80 كيلوغراماً على ارتفاع 500 كم في مدار الأرض.

الأمر الذي سيتم إنجازه قريبا عبر وضع قمر "ناهيد" في المدار المذكور، حسب ما أوضحه قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زاده.

الإنجاز الإيراني الجديد كان كما غيره من الإنجازات الإيرانية موضوع مقارنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشطائها، خاصة مع السعودية التي أضحت موضوع سخرية لادعاءها التطور من خلال ما تسميه بهيئة الترفية التي باتت تقسم المجتمع السعودي وتورثه عادات تختلف عن البيئة السعودية وفقا نشطاء.

مقارنة قد تكون غير عادلة لا سيما لمن سخر طاقاته في سبيل خدمة الوطن والأمة وبين من يحاول تغيير قيم وأخلاق المجتمع.

لكن قد يكون التزامن ما قارب بينهما.. فقد قارن النشطاء بين إعلان إيران عن نجاح تجربة الصاروخ قائم 100 وإعلان السعودية عن نجاح تجربة الأقنعة التنكرية في عيد الهالوين.. أو إعلان ايران عن إنجازها الجديد وما قد يحمله من خدمات تنتفع الأمة منه بالتأكيد.. وبين انشغال السعودية فيما يسمى موسم الرياض للعام الجديد.

إنجاز إيران الجديد يبدو أنه آلم بعض وسائل الإعلام السعودية، فراحت تبحث عما تداوي به آلامها لتجد في كلام وزير إسرائيلي سابق ما قد يفرج عنها.. فقد نقلت إحدى القنوات السعودية خبر مفاده أن وزير الاستيطان السابق تساحي هنغبي قال إن حكومة نتنياهو القادمة قد تشن هجوماً على إيران في حال لم تنتهي المفاوضات النووية وإن نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية في إيران.. أمر أشبه بالحلم.. ربما تمني الرياض نفسها به، وهو ما عجز عنه أسيادهم كأميرا والغرب وفق النشطاء.

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