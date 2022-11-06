عن ماذا تكشف زلة لسان بايدن حول ايران.. شاهد الفيديو

خاص العالم

وقال نعمة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الامريكان يقولون انهم يدعمون المتظاهرين في ايران والدفاع عن حقوق الانسان، اذاّ لماذا لا يدافعون عن حقوق الانسان في السعودية وفي البحرين، لماذا يتحالفون مع دول خليجية لا تعير اي اهمية لحقوق الانسان وللديمقراطية.

واوضح نعمة، صحيح ان تصريح بايدن حول ايران تعتبر زلة لسان، المعروف عنه انه يعاني نوع من الخرف ويتم تصحيح اقواله بشكل مستمر، انما تعبر هذه الزلة عن مكنونات من يقولها ويدل على واقع تدخل امريكي في شؤون ايران.

واكد نعمة، ان الامريكان يدركون تماماً انهم عاجزون اليوم اكثر من اي وقت مضى، لان موازين القوى لم تعد لمصلحة الغرب والولايات المتحدة بشكل اساسي، مشيراً الى ان الولايات المتحدة مقدمة على تحولات خطيرة جداً داخلياً وعليها ان تهتم بشؤونها الداخلية بدرجة اولى.

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