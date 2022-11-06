مستشار ملك البحرين هكذا يطمئن الكيان المحتل بعد فوز 'نتنياهو'

العالم - البحرين

والتزم الزعماء العرب الصمت إلى حد بعيد إزاء فوز نتنياهو الذي ساعده سجله من العداوة المتشددة لإيران على إقامة علاقات مع الزعماء في الخليج الفارسي.

وطبع الكيان الصهيوني، في ظل حكومة نتنياهو في عام 2020، العلاقات مع الإمارات والبحرين، حيث يهيمن القلق حيال مما يسمون بنفوذ إيران في المنطقة على الاستراتيجية الأمنية، وذلك بموجب اتفاقيات توسطت فيها أمريكا تسمى "اتفاقيات إبراهيم."

وقال المستشار الدبلوماسي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن فوز نتنياهو "طبيعي ومتوقع دائما".

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "لدينا اتفاق مع اسرائيل، وهو جزء من اتفاقيات إبراهيم، وسنلتزم باتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا".

وقال ردا على سؤال حول مقاربة إقليمية متعددة الأطراف للأمن تشمل الكيان "سنرغب في أن نكون مثالا وننجح معا ونواجه جميع التهديدات".

وأثار مسؤولون أمريكيون وصهاينة فكرة إنشاء نظام دفاع جوي متكامل في الشرق الأوسط خلال زيارة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو تموز إلى "إسرائيل" والسعودية. وباركت المملكة اتفاقيات إبراهيم ولكنها لم تعترف بهذا الكيان رسميا بعد.