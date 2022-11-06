الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال اقتحامات..الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين في القدس والخليل

خلال اقتحامات..الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين في القدس والخليل
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد ثلاثة شبان خلال اقتحامات ومداهمات في مدينتي القدس والخليل.

العالم - الإحتلال

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامي العجلوني بعد مداهمة منزله، والعبث في محتوياته بمنطقة الكسارة جنوب مدينة الخليل.

واعتقل الاحتلال فجر اليوم عدداً من العمال أثناء محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، بالقرب من حاجز بيت عوا جنوب غرب الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل الأعور ومصطفى العباسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي كروم قمر ببلدة سلوان واعتقلت العباسي والأعور بعد مداهمة منزليهما.

وكان مستوطنون قد اعتدوا الليلة الماضية على مركبات المواطنين بالقرب من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

روابط ذات صلة

الإحتلال يستعين بـ'العالم الافتراضي' لتبييض صورته الملطخة بالدم الفلسطيني

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجراح خطيرة شمال رام الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال اقتحامات..الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين في القدس والخليل

مقاومون يشلّون قوات الاحتلال بالضفة فجر اليوم

أعباء اقتصادية على التلاميذ في مناطق قسد بسبب 'تسييس التعليم'

العميد صباحي فرد: باور 373 قادرة على مواجهة مقاتلات الجيل الخامس

بالفيديو.. هل تعرفون ’المتنبي الصغير’

مستوطنون ينصبون 'كرفانات' جنوب مدينة نابلس