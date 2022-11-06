نتنياهو: السعودية تتجه نحو التطبيع وهذا هدفي الرئيس

خاص العالم

والبداية مع مقتطفات من حديث لرئيس الوزراء الصهيوني المنتخب بنيامين نتنياهو لقناة السي ان ان الامريكية تحت عنوان "السعودية تتجه نحو التطبيع واتفاقيات ابراهام لم تحدث من دون موافقة الرياض"، وقال: أول شيء، عليك الاعتراف به هو ان السعودية بدأت بالفعل في عملية تطبيع تدريجية، لأنه في عام 2018، قبل اتفاقية ابراهام في عام 2020، فتح السعوديون المجال الجوي السعودي لمئات الالاف من الاسرائيليين الذين تمكنوا من التحليق الى دول الخليج الفارسي والآن الى ما بعد دول الخليج الفالارسي لقد كان هذا قراراً مدروساً.

واشار نتنياهو الى انه لاتوجد طريقة يمكن ان تحدث بها اتفاقية ابراهام مع دول الخليج الفارسي من دون موافقة السعودية، لذا فان المملكة تتجه نحو التطبيع، واعتقد ان الامر يسير بها الاتجااه، سيكون هذا هدفي الرئيس الدبلوماسي، كما آمل ان يحدث في غضون اسابيع قليلة.

يتابع البرنامج هذا الموضوع مع ضيف الحلقة من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي حسن شقير.

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