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منظمة العفو الدولية تحذر مصر

منظمة العفو الدولية تحذر مصر
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

حذرت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بشأن المعتقل علاء عبدالفتاح الذي يخوض إضرابا عن الطعام والشراب للإفراج عنه.

العالم - مصر

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، في مؤتمر صحفي، في القاهرة أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت، وأضافت: “72 ساعة على الأكثر لإطلاق سراحه. إذا لم تفعل (السلطات المصرية) ذلك، فإن موته سيكون في كل مناقشات مؤتمر كوب27”.

ويعتزم الناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان وعن المناخ لفت الأنظار إلى مصير أكثر من 60 الف سجين سياسي في مصر.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أكدت أن السلطات المصرية تراقب عن كثب المشاركين في كوب27.

وأوضحت المنظمة أن “السلطات فرضت وضع كاميرات وميكروفونات في كل سيارات الأجرة”.

ووفرت السلطات المصرية، تطبيقاً على الهواتف لمتابعة أنشطة كوب27، لكن هذا التطبيق يطلب أن يسمح له صاحب الهاتف بالوصول الى الكاميرا والميكروفون وموقع الهاتف وهي معلومات يمكن نقلها لطرف ثالث، بحسب المنظمة.

وظلّ عبدالفتاح وراء القضبان في مصر طوال العقد الماضي، وحُكم عليه في ديسمبر، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ودخل الناشط علاء عبدالفتاح في إضراب جزئي عن الطعام، منذ حوالي 200 يوم، وأخبر أسرته مؤخراً بأنه “صعّد” هذا الأمر عبر عدم شربه الماء.

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