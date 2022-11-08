بالفيديو.. مُسيّرة تستهدف بقنبلتين جنديا مختبئا في خندق نجا منهما باعجوبة

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علق احد المغردين واسمه (جورج أي هماليان - George A. Hamalian) قائلا، انه (الإزعاج المتفجر: اللحظة التي ألقت فيها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأوكراني ثلاث قنابل يدوية على جندي روسي مصاب ، وحيدًا في خندق ، وقام بإبعادها عنه برميها بعيدًا مثلما يكش الذباب قبل أن تنفجر، حيث نجا الجندي..)

لقطات الفيديو، أظهرت كيف تمكن الجندي الروسي من النجاة مرتين من الموت بينما كان مستلقياً على جنبه في خندق، غير أن الجندي الروسي شعر بسقوط أولى القنابل عليه، ليقوم برد فعل سريع، بالإمساك بها، وقذفها بعيداً عنه.

عادت الطائرة الأوكرانية مرة أخرى بإلقاء قنبلة ثانية على الجندي الروسي، والتي سقطت خلفه هذه المرة، إلا أنه قام بالتصرف بسرعة، وتمكن من إبعادها عن مكانه، قبل أن تنفجر.

ولم يظهر الفيديو مصير الجندي الروسي بعد هذه الواقعة، إلا أنه بدا في النهاية يتحرك من موقعه، في محاولة منه للابتعاد عن المكان المستهدف.

كما لم يتسن التأكد من معرفة وقت حدوث هذه الواقعة، إلا أن بعض وسائل الإعلام قالت إنه وقع في فصل الربيع من هذا العام.

وتلعب الطائرات بدون طيار المسلحة دوراً حيوياً في الحرب في أوكرانيا، حيث يستخدمها كلا الجانبين بأعداد كبيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية وتصحيح نيران المدفعية وإلقاء القنابل.

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