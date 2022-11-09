شاهد.. هكذا فشل مخطط واشنطن في لبنان

العالم - خاص بالعالم

وقال علم في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم، إن الاستراتيجية الاميركية تجاه لبنان، هي استراتيجية تدميرية، بامتياز.

واضاف، أن الإدارة الأميركية منذ انتهاء الحرب الأهلية واتفاق الطائف دخلت إلى لبنان من موقع الشريك الفئوي والدليل على ذلك عدم وضوح دورها في دعم الدولة اللبنانية، سوى دعمها للجيش اللبناني وذلك بتسليحه بأسلحة بالية، وبهذا لها مأرب أخرى وهي افتعال فتنة داخلية من أجل اعداد الجيش لمواجهة حزب الله.

وبين الكاتب السياسي، أن المخطط الأميركي تجاه لبنان بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو تفكيك مؤسسات الدولة، من خلال استثمار الاستقطاب الدولي في الأزمة اللبنانية المالية، الاقتصادية، المعيشية عبر مجيء الدول صاحبة الشريكات النفطية لتضع يدها على الحقول اللبنانية.

واوضح، عَلم، أن الموقف الذي اتخذه حزب الله في عملية الترسيم كان أبلغ رد على كل مخططات واشنطن، حيث أثبت حزب الله أنه هو الحامي للنفط وثروات والسيادة اللبنانية عندما تتقاعس الدولة، مشيرا الى ان كل المكونات اللبنانية تجلى لها دور حزب الله الرادع للاطماع الاجنبية.

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