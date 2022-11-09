حزب بارزاني يعلق على استخدام تركيا أسلحة كيمياوية في العراق

العالم - العراق

وقال الدوبرداني انه رغم عدم اطلاعي على مقابلة المفكر العالمي نعوم تشومسكي بشأن دعوته للمجتمع الدولي الى التحقيق حول استخدام القوات التركية السلاح الكيماوي داخل الأراضي العراقية، الا انه من واجب الحكومة عدم اغفال أي معلومة بشان استخدام السلاح الكيماوي داخل اراضيها سواء كانت حقيقية ام لا".

وأضاف ان أي استخدام للسلاح الكيمياوي خطير جدا ومحرم دوليا لذلك يجب على الفور تشكيل لجنة مختصة للتأكد من تلك المعلومة وفي حال اثبات ذلك يتوجب رفع شكوى لدى مجلس الامن الدولي.

يذكر ان المفكر العالمي نعوم تشومسكي قال في مقابلة مع قناة ميديا هابر التلفازية ترجمتها /المعلومة/، إن "استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية يمثل مرحلة جديدة في فظائعها ضد كردستان و قد يكون (استخدام الأسلحة الكيميائية) صحيحًا ، لكن ليس لدي دليل مباشر لكن منظمة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية منظمة موثوقة للغاية ويمكنها القيام بتحقيق مستقل بشأن هذا الموضوع.

وطالب حزب الشعوب الديمقراطي ومنظمات حقوقية في تركيا الاثنين بفتح تحقيق دولي في مزاعم استخدام القوات التركية أسلحة كيماوية في قصف مناطق كردية في كل من سوريا والعراق.

ونفت تركيا على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤلين في حكومته صحة تلك الاتهامات، فيما جددت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ماضية في ملاحقة من وصفتهم بارهابيي حزب العمال الكردستاني في كل من سوريا وشمال العراق.