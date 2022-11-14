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بالفيديو.. مراسل العالم:

عباس يريد التسوية عبرالمفاوضات الفاشلة والمقاومة ترفض

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

يعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التعامل مع رئيس حكومة كيان الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الذي أعيد انتخابه، فيما تدعو الفصائل الفلسطينية الى توحيد الصف الوطني والابتعاد عن المهادنة.

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في رأم الله فارس الصرفندي، إن رئيس السلطة الفلسطينية، يرى أنه لا خيار امامه سوى التسوية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي برعاية دولية.

وأضاف، أنه منذ مجئ محمود عباس الى السلطة وهو يتخذ نهج التسوية والمفاوضات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي دون أن يحقق أي مكسب للشعب الفلسطيني.

واشار مراسلنا الى ان الجانب الاسرائيلي وخلال حكوماته المتعاقبة يرفض التسوية، ويرى السلطة الفلسطينية كاداة للتنسيق الامني لا أكثر.

واوضح مراسلنا أن المتواجدين في حكومة كيان الاحتلال، يطرحون فكرة طرد الفلسطيني ليس فقط من الضفة الغربية وانما من الاراضي 48 المحتلة ايضا.

وقال مراسل العالم، إن الفصائل الفلسطينية، ترى ان فكرة الافق السياسي مع كيان الاحتلال الاسرائيلي انتهت منذ عام 2002 عندما سحق "شارون" ( رئيس حكومة كيان الاحتلال انذاك)، االاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية واحتل الضفة الغربية بالدبابات.

وأضاف، أن الفصائل الفلسطينية ترى ان التعامل مع كيان الاحتلال يحتاج توحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية من خلال اعادة اللحمة للمشهد الفلسطيني، ومن ثم تحديد استراتيجية تقوم على المواجهة وليست المساومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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