الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المفتي شريفة: وضوح الكلام والشفافية هما الأقوى على حل الازمات

المفتي شريفة: وضوح الكلام والشفافية هما الأقوى على حل الازمات
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة خلال لقاء اعلامي ان "وضوح الكلام والشفافية هو اقوى المواقف المساعدة على حل الازمات".

العالم - لبنان

ورأى ان "الألوان الرمادية المرطبة بدموع المزايدات هي أكبر المعوقات، بل هي ابرز دعائم الفراغ وان كانت مغلفة بثوب الوعظ، واعطاء الدروس بالوطنية وحب البلد تبدأ بالمتكلمين انفسهم قبل الغير باعتبارهم اولى بالتطبيق".

ورأى ان "كلمة توافق ليست انشودة أسبوعية، بل هي واقع يعلمه الجميع حيث أن اكبر الكتل ضعيفة بتقوقعها وان كانت أكثر عددا، والكتل الاقل عددا قوية بتفاهمها مع الآخرين، علما ان اكبر الكتل لا تتجاوز الـ 17%، وقوة الرئيس تكون بعدد الاصوات التي يحصل عليها وبعدها القوة قوة الدستور وقوة القانون".

واكد ان "المصلحة الوطنية تبقى فوق كل اعتبار، والاستعانة بالخارج والسيادة نقيضان، لذلك لا بد من التواضع وملاقاة الرئيس نبيه بري في دعوته الحوارية باعتبارها نافذة ضوء في وطن لفه الظلام، ولا يكون ذلك إلا بتغليب مصلحة البلد على كل الرغبات الخاصة واثبات صدق النوايا امر ضروري، ولسان التاريخ ادرى من ينصف ومن يلعن".

وختم: "القاصي والداني يتحدث عن واقعنا المرير وهذا ليس بسر، ما الذي يمنع ازالة الحواجز النفسية؟ فرحمة بالبلد ورحمة بالشعب تعالوا الى كلمة سواء مقدمة لانقاذ البلاد والعباد، سيما ونحن نرى هذا الحصار الخانق والاستهداف الحاقد لبلدنا، فلنثبت أننا جديرون بهذا الوطن ولا نكون يداً مساعِدة للمتآمر للنيل من وطننا وتدمير بناه وأحلام بنيه".

روابط ذات صلة

الشيخ شريفة: أميركا أعلنتها بوضوح حربا مفتوحة على لبنان لتجويعه وتطويعه

المفتي شريفة: القضية الأساس هي قضية فلسطين البوصلة

المفتي شريفة يدين الهجوم الارهابي على زوار مرقد شاه جراغ في شيراز

علماء لبنان: الإسلام يدعو لكلمة سواء بعيدا من التعصب والغلو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يعزي أردوغان بضحايا الهجوم الإرهابي في 'اسطنبول'

المفتي شريفة: وضوح الكلام والشفافية هما الأقوى على حل الازمات

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة "الطل" من رام الله

بوريل: لا يوجد دليل على إرسال صواريخ من إيران إلى روسيا

علماء ايرانيون ينتجون لقاحا جديدا لكورونا

رئيس جمهورية العراق يوجه رسالة لأبناء محافظة السليمانية