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داعية سعودي محكوم بالسجن 10 سنوات بلا تهم واضحة!

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

انتشر حساب "نحو الحرية" على تويتر مقطع فيديو لبرنامج "بدل الضائع" لمعتقل الرأي السعودي منذ 2017 الشيخ نايف الصحفي.

العالم- السعودية

وكتب الحساب في توضيح الفيديو: محكوم على نايف الصحفي بالسجن 10 سنوات، بلا تهم واضحة ولا أسباب قانونية، مجرد مزاج مستبد!

وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لنظام آل سعود بالسجن لمدة 10 سنوات على معتقل الرأي الشيخ نايف الصحفي بعد ان اختطفته قسرياً وأخفته عدة سنوات قبل أن تحكم عليه بشكل مفاجئ وفي محاكمة سرية بالسجن 10 سنوات.

والشيخ الصحفي هو داعية إسلامي،وتعتقد سلطات آل سعود أن خطابه يعود لتيار الصحوة الديني، وهو أمر جعله عرضة للاعتقال ضمن الحملة الشرسة التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، ضد المنتمين لهذا التيار.

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