إجراءات قسرية أحادية الجانب منعت توريد مستلزمات خطط سوريا للتكيف المناخي

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وأوضح مخلوف خلال مشاركته في المائدة المستديرة الوزارية بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ حول فرص زيادة الطموح لدفع تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، للتخفيف من آثار التغير المناخي أن سورية وضعت خطة للتكيف مع التغير المناخي تتناول قطاعات الزراعة والموارد المائية والطاقة وحماية الغابات، لكن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الغرب تسببت بمنع توريد المستلزمات والتجهيزات لهذه الخطط، ووضعت عوائق أمام التمويل والتحويلات المصرفية، مبيناً في الوقت نفسه حاجة سورية إلى الاستفادة بشكل عادل من صناديق التمويل الدولية، وخاصة صندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف، ليتسنى لنا نقل التكنولوجيا النظيفة وبناء القدرات.

وأشار المهندس مخلوف إلى الظواهر المناخية التي تشهدها سورية ودول الجوار بشكل غير مسبوق مثل انحباس الأمطار والجفاف والتصحر وحرائق الغابات والعواصف الرملية، والتي زادت من آثارها السلبية ممارسات التنظيمات الإرهابية وداعميها من الاحتلالين الأمريكي والتركي.

ويهدف الاجتماع الوزاري الخامس الذي يعقد في شرم الشيخ حول التمويل طويل الأمد للمناخ إلى إنجاز تقدم لتحقيق التمويل المطلوب لتنفيذ خطط التكيف مع التغير المناخي للدول النامية.

وانطلقت في شرم الشيخ اليوم أعمال الاجتماعات الوزارية عالية المستوى ضمن مؤتمر الأطراف، بمشاركة وفد سورية الذى يترأسه المهندس مخلوف.

ويشارك الوزير مخلوف في الاجتماع الوزاري السنوي الأول حول مائدة مستديرة بعنوان “الطموح قبل عام 2030″، والاجتماع الوزاري الخامس لإجراء حوار حول “التمويل طويل الأمد للمناخ”، والذي يهدف إلى تحقيق التمويل المطلوب لإنجاز خطط التكيف مع التغير المناخي للدول النامية، إضافة إلى حضوره الاجتماعات المهمة على هامش المؤتمر وإجراء بعض اللقاءات مع نظرائه لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الوفد الفني للجمهورية العربية السورية يشارك منذ بداية مؤتمر المناخ الذى افتتح في الـ6 من الشهر الحالي في الفعاليات والمداولات ضمن المؤتمر السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية والدورة الرابعة لاجتماع مؤتمر أطراف باريس، والدورة السابعة عشرة لاجتماع أطراف كيوتو، حيث من المقرر أن يستمر المؤتمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالي.

المصدر - الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)