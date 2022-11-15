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رشيد ونيجرفان بارزاني يؤكدان أهمية حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل

رشيد ونيجرفان بارزاني يؤكدان أهمية حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، أهمية حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد التقى اليوم الثلاثاء، في مدينة أربيل، رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني، مبينة أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في العراق ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين بغداد واربيل.

وأضافت أنه "تم التأكيد على أهمية الحوار البنّاء من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان وفق الدستور وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع المواطنين ويؤمّن احتياجاتهم ومطالبهم".

وأعرب برزاني عن ثقته برئيس الجمهورية للعب دور مهم في حسم المسائل العالقة، مؤكدا رغبة حكومة كردستان بتعزيز الحوار والوصول الى حلول تستند الى الدستور وتضمن المصالح المشتركة".

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