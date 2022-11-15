دولة القانون يحذر من تحركات السفيرة الامريكية في العراق

العالم - العراق

وحسب "المعلومة" قال القيادي في الائتلاف عباس المالكي، إن " السفيرة الامريكية في العراق تتصرف وكانها مندوب سامي بحيث تلتقي شخصيات سياسية وغير سياسية، وكل الأبواب من بينها الاجتماعية والسياسية مفتوحة امام هذه السفيرة التي تعتقد انها الامر الناهي في البلاد".

وأضاف، أن "توجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص تؤكد على أهمية ان يؤدي الدبلوماسيون الأجانب دورهم الموثق بالاعراف والتقاليد الدولية والمختصر على لقاءات بالوزارة الخارجية او بالحكومة العراقية وضمن القنوات الحكومية الدبلوماسية المعنية بإجراءات مسبقة".

وبين المالكي، أن "السفيرة الامريكية عليها الالتزام بالاصول الدبلوماسية الدولية التي تقضي باحترام سيادة الدولة التي هي فيها والقوانين السارية والتوجيهات التي تصدر عنها"، مبينا أن "اصرار السفيرة الامريكية وبعض السفراء على انتهاج سياسة التدخل في الشأن العراقي من خلال اجراء لقاءات مجتمعية مع منظمات وسياسيين وشخصيات فاعلة في المجتمع".

وأوضح القيادي في دولة القانون، أن "هذه التحركات تخفي وراءها دوافع تضر بالامن القومي باعتباره اختراق للمجتمع العراقي، ويجعل من السفارات التي تقوم بهذا الدور كانها تقوم بعملية تنظيم داخل البلد تحركه وتستفيد منه في وقت من اوقات في اجندة معينة".

وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الغاء زيارات السفراء والبعثات الخارجية الى الاحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية وحصرها بوزارة الخارجية والحكومة العراقية فقط.