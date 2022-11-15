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البوصلة

حكومة نتنياهو الجديدة.. كيف ستتعامل السلطة معها؟

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

لم يعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، تشكيلته الحكومية بعد، حتى وجه له الشعب الفلسطيني ضربة في مقتل بعد عمليتي طعن ودهس نفذها فلسطينيان في مستوطنة أرئيل جنوبي نابلس، قتل خلالها مستوطنان، واصيب آخرون.

خاص العالم

واستشهد الفلسطينيان بعد مطاردة واشتباكات مع قوات الاحتلال، حيث شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا ملحوظا ونوعيا في عمليات المقاومة خلال الفترة الاخيرة.

الفصائل والقوى الفلسطينية اعتبرت ان العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي يجب ان تنتهي بانهاء كافة العلاقات مع كيان الاحتلال بما فيها العلاقة الامنية.

ياتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ان لا خيار سوى التعامل مع نتنياهو رغم معرفته أنه رجل لا يؤمن بالسلام.

يناقش برنامج "البوصلة" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة، المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، ليجيب عن الاسئلة التالية..

1- ما الفرق بين حكومة نتنياهو وحكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد؟

2- على مدار السنوات الماضية ما الفرق بين حكومات الوسط وحكومات اليمين؟ اليس الجميع يحاول فرض نفسه على حساب الدم الفلسطيني؟

3- دائما ما تخرج السلطة الفلسطينية بتصريحات مثل وقف التنسيق الامني والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية ووقف العمل باتفاقية اوسلو، ثم ما تلبث الا وتعود للمربع الاول، لماذا لا تستطيع السلطة الوقف بحزم ضد كيان الاحتلال؟

4- نحن الان على اعتاب تشكيل اكثر الحكومات في كيان الاحتلال تطرفا، كيف ستتعامل المقاومة الفلسطينية معها؟

5- معادلة وحدة الساحات التي فرضتها المقاومة في الفترة الاخيرة هل ستصمد في وجه نتنياهو؟

6- كيف قرأت السلطة الفلسطينية فوز نتنياهو في الانتخابات وجدوى العمل معه؟

7- ما هي اوراق القوة التي تمتلكها السلطة في وجه نتنياهو وحكومته؟

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