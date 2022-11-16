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كاظمي قمي: أمن المنطقة رهن للاستقرار في أفغانستان

كاظمي قمي: أمن المنطقة رهن للاستقرار في أفغانستان
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال الممثل الخاص للرئاسة الإيرانية في شؤون أفغانستان "حسن كاظمي قمي" إن استقرار وأمن المنطقة رهن بأمن واستقرار أفغانستان، لافتا إلى أن دول المنطقة عازمة على مساعدة هذا البلد لتعزيز أمنها واستقرارها.

العالم - إيران

وأكد كاظمي قمي، الذي يتواجد حاليا في روسيا للمشاركة في الجولة الرابعة من المحادثات الأفغانية بمشاركة الدول المجاورة لأفغانستان، في تصريح لوسائل الإعلام الروسية، أن استقرار وأمن المنطقة رهن بأمن واستقرار أفغانستان.

وتنعقد في العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء، الجولة الرابعة من المحادثات الأفغانية بمشاركة الدول المجاورة لأفغانستان في ما يُعرف بـ"إطار موسكو".

وأضاف كاظمي قمي أنه كلما تتحسن الأوضاع في أفغانستان سياسياً واقتصادياً، سيؤدي ذلك إلى تعزيز الأمن في المنطقة، معتبرا أن التعاون بين دول المنطقة هو سبيل القضاء على الإرهابيين فيها.

وأشار الممثل الخاص للرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان إلى الظروف الصعبة التي تعيشها أفغانستان قائلا: للأسف هذه المشاكل هي نتيجة 20 عاماً من الاحتلال الأميركي لهذا البلد، والذي أدى إلى تدمير البنى التحتية لها وبعد الانسحاب الأميركي المخطط له من أفغانستان، نشهد ظروفا بالغ الصعوبة في المجال السياسي والأمني والاقتصادي وحتى الاجتماعي في هذا البلد.

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