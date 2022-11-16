انفجار مستودع للوقود في روسيا بهجوم لمسيّرة.. ومدير CIA يلتقي بزيلينسكي

العالم - روسيا

ولم يسجّل سقوط أي ضحايا في الهجوم المفترض الذي وقع على بعد نحو 200 كلم عن الحدود الأوكرانية في محافظة أوريول.

وقال حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف في بيان على تلغرام “اليوم (الأربعاء) عند الساعة 04,00 (01,00 ت غ)، فجّرت مسيّرة مستودعا للوقود في قرية ستالوني كون. لم يسجّل سقوط أي ضحايا”.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، تعرّضت عدة مستودعات للوقود أو الذخيرة في جنوب روسيا إلى هجمات نفّذتها مسيّرات أو مروحيات، حمّلت السلطات الروسية القوات الأوكرانية المسؤولية عنها.

ووقعت معظم الهجمات على أهداف تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن الحدود، وهو الأمر اللافت في حادثة الأربعاء إذ وقعت في عمق الأراضي الروسية.

وجاء الانفجار بعدما أطلقت روسيا عشرات الصواريخ باتّجاه عدة بلدات في أنحاء أوكرانيا الثلاثاء.

هذا وأفاد مسؤول أميركي أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكبار مسؤولي الاستخبارات في كييف الثلاثاء بعد تحذيره موسكو من استخدام السلاح النووي.

سافر بيرنز، السفير الأميركي السابق في موسكو، إلى كييف في اليوم التالي للقائه في أنقرة رئيس الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين، وهو أعلى اجتماع على هذا المستوى بين المسؤولين الأميركيين والروس منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي الاثنين إن بيرنز سينقل إلى نظيره الروسي رسالة تحذر من “عواقب استخدام روسيا للسلاح النووي ومخاطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي”.

وأوضح الأخير أن بيرنز “لا يجري مفاوضات من أي نوع” أو “يناقش تسوية للحرب في أوكرانيا” وأن الأوكرانيين تم إبلاغهم مسبقًا بالاجتماع.

ثم سافر بيرنز إلى أوكرانيا لإطلاع زيلينسكي ومسؤولي الاستخبارات الأوكرانية على محادثاته مع ناريشكين وكذلك لتأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود الحربية الأوكرانية، حسبما صرح المسؤول لوكالة فرانس برس.

غادر بيرنز كييف حيث كان في اليوم الذي شنت فيه روسيا حملة قصف على أوكرانيا، وفقًا للمسؤول الأميركي.