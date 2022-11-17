إخماد حريق ألتهم صالة نينوى في مطار بغداد الدولي

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وذكرت المديرية في بيان أن "فرقنا أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل صالة نينوى للمسافرين المكونة من طابقين، فجر اليوم الخميس، وبمشاركة 15 فرقة إطفاء تخصصية وأخرى ساندة بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".



وأضافت، أن "فرق الدفاع استنفرت وأخمدت الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي لصالة VIP وعدد من مكاتب السفر واضطرت إلى كسر الأقفال والدخول لتلك المكاتب المحترقة لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".



واشأر البيان الى، أن "الدفاع المدني طلبت على أثر ذلك فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار بادي الأمر".

وكان حريق قد اندلع الثلاثاء (15 تشرين الثاني 2022)، داخل مطار بغداد الدولي أثناء صيانة صالاته الداخلية.