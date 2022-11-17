بيلوسي تعلن عدم ترشحها لزعامة الديمقراطيين بالكونغرس

العالم - الأميركيتان

وفي أول خطاب لها بعد خسارة الديمقراطيين أمام الجمهوريين في انتخابات المجلس، قالت بيلوسي: "سأستمر في العمل كعضو في مجلس النواب ولن أترشح لقيادة المجموعة الديمقراطية في الكونغرس".

وتابعت: "علينا أن ندافع دوما عن الديمقراطية في مواجهة كل من يريد إيذاءها".

وأضافت بيلوسي: "الانتخابات أظهرت رفض الأمريكيين للعنف والتمرد، ومبنى الكونغرس هو رمز لديمقراطية الولايات المتحدة ومبادئها".

وكان الجمهوريون، نجحوا ليل الأربعاء، في انتزاع الغالبية من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، بعد تمكنهم من الفوز بـ218 مقعدا حتى الآن، وهو العدد الذي يحتاجه أي حزب للسيطرة على المجلس.

وتأخر الديمقراطيون بثمانية مقاعد عن منافسيهم الجمهوريين، بحصولهم على 210 مقاعد، ما يعني أن الأغلبية الجمهورية ضئيلة في المجلس، ليبقى التنافس على ما بقي من مقاعد من أصل 435 مقعدا.

وضمن الحزب الجمهوري بفوزه، قاعدة تشريعية، تتيح له معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين، وسط انقسام السلطة في الكونغرس، بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية الضئيلة أيضا في مجلس الشيوخ.

من جهته، هنأ جو بايدن الأربعاء، خصومه الجمهوريين بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب، معربا عن استعداده للتعاون معهم من أجل خدمة الشعب الأمريكي.

وقال عبر "تويتر" إن "الشعب الأمريكي يريدنا أن نقوم بإنجازات من أجله".

وأضاف: "أنا سأعمل مع أي كان سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين لتحقيق نتائج لهم".