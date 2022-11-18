مخبر يؤكد على المعاقبة السريعة والحاسمة لمرتكبي حادث ايذة الإرهابي

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وكتب مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية كاوة اشتهاردي على صفحته الاجتماعية مساء الخميس: أثناء زيارة محمد مخبر لخوزستان عقد اجتماع في مجال القضايا الرئيسية للمحافظة ومتابعة تنفيذ قرارات زيارة رئيس الجمهورية لها.

واضاف : كما أن المؤسسات المعنية اتخذت إجراءات جيدة في مجال متابعة قضية العملية الإرهابية في ايذه ، وأكد مخبر على تحديد ومعاقبة مرتكبي هذه الحادثة المريرة على وجه السرعة .

يذكر ان مجموعتين تستقلان دراجتين ناريتين هاجمت مساء الاربعاء المواطنين والمدافعين عن الامن بالاسلحة الرشاشة في مدينة ايذه ما اسفر عن سقوط 7 شهداء بينهم طفل وسيدة فيما جرح 10 آخرون.