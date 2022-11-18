الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تحالف العدوان السعودي ينهب ويهرب الآثار اليمنية

تحالف العدوان السعودي ينهب ويهرب الآثار اليمنية
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد المدير التنفيذي لمركز الهدهد للدراسات الأثرية الدكتور فهمي الأغبري، أن تحالف العدوان وعلى مدى سبعة أعوام تعمد استهداف المواقع الأثرية بغاراته الجوية وإطلاق أيدي مرتزقته في نهب وتهريب القطع الأثرية.

العالم-اليمن

وحسبما نقل موقع المسيرة , قال الأغبري إن تحالف العدوان استهدف مواقع أثرية لا يمكن أن يكون فيها قوات عسكرية مثل متحف ذمار التاريخي.

وأضاف أن الإمارات تلعب دورا كبيرا في نهب الآثار اليمنية لتعرضها بمسرحيات هزيلة على أنها قطع أثرية إماراتية، وكذلك تلعب دور الممر لتهريب الآثار اليمنية المسروقة لإيصالها لكيان العدو الصهيوني.

ولفت إلى أن تسريب الآثار اليمنية نشط منذ العام 2011 وتزايد في عام 2015 مع بداية العدوان والقرارات الأممية الجائرة.

وأوضح أن ما تم رصده من آثار مسروقة ومهربة استحوذت أمريكا على النصيب الأكبر منها بأكثر 2167 قطعة أثرية بيعت داخل أمريكا.

وبين أن القائمة التي أصدرها المركز هي بداية كي تستند إليها الجهات الرسمية قضائيا في ملاحقة عمليات سرقة الآثار.

وذكر أن الجهات المختصة تواصلت باليونيسكو قبل سنتين لكنهم طلبوا منا تقديم توثيق لهوية القطع المهربة في الوقت الذي يعيش فيه اليمن حصار خانق، وكان بإمكانهم التأكد من هوية القطع من أي عالم آثار.

وناشد الأغبري الجهات الرسمية بضرورة وضع قوانين صارمة في مواجهة تهريب الآثار اليمنية.

روابط ذات صلة

شاهد/ سوداني يجهش بالبكاء بمجرد الحديث عن عبدالملك الحوثي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العدل الأمريكية: ولي العهد السعودي لديه حصانة من الاتهامات بقتل خاشقجي

الخارجيّة اللبناية: ننسّق مع إيران ولا ضغوط أميركية

إيران ترفض مزاعم المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة غرب آسيا

ملف التدخل الأمريكي في لبنان عبر المجتمع المدني منذ 5 عقود

المغرب.. البرلمان يعتزم التصديق على اتفاقية تطبيعية مع "إسرائيل"

لتذليل العقبات أمام تطوير 4 قطاعات.. هذا ما قاله محافظ بغداد حول توجيهات السوداني الجديدة