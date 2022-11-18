أوليانوف: الفرصة مازالت متاحة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي

العالم - ايران

والقى أوليانوف كلمة في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الخميس، نُشرت أجزاء منها على حساب تويتر الخاص بالبعثة الروسية لدى المنظمات الدولية في فيينا ، وأضاف: نريد تجنب تدميرها بأيدينا ودفن جهود بذلت على مدى اشهر وان لا ندع العمل يؤدي إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه وعواقب لا يمكن التنبؤ بها.

يذكر انه بعد أشهر من المحادثات المكثفة في فيينا ، وصلت مفاوضات رفع الحظر إلى مرحلة سيتم التوصل فيها الى اتفاق نهائي إذا قبلت اميركا ، بصفتها الطرف المنتهك للاتفاق النووي، مطالب إيران المعقولة ومتطلبات تشكيل اتفاق مستديم وموثوق.

وأثبتت تجربة شهور من المفاوضات في فيينا أن البيت الأبيض لا يملك سلطة اتخاذ القرار بالعودة إلى الاتفاق النووي بسبب مشاكل داخلية وضغوط من الكيان الصهيوني ، ومن هذا المنطلق فقد لجأ إلى تكتيكات القاء اللوم وتحديد مواعيد نهائية وهمية ضد إيران.

وتريد معظم الدول المشاركة في المفاوضات اختتامًا أسرع لها، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي ينتظر قرارات سياسية من جانب اميركا فيما يتعلق بالعديد من القضايا المهمة والرئيسية المتبقية.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية أنه إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية ، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق في فيينا. الاتفاق الذي تبغيه إيران هو وثيقة ترفع اجراءات الحظر باكبر قدر ممكن وستستفيد المنطقة من تنفيذها.

وأعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الأسبوع الماضي في محادثة هاتفية مع جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم.