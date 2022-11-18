الحرب السياسية والإعلامية على إيران

العالم - مع الحدث

وقال الباحث بالشؤون الدولية الدكتور علي فضل الله إنه قبل يومين رئيس الوزراء الكندي جاست ترودو غرد على تويتر قال في تغريدته إن إيران حكمت بالإعدام على خمسة عشر ألف متظاهر وأضاف إن هذه التغريدة أعيد نشرها ستة آلاف مرة من البعض قبل أن يكتشفوا أن هذا الكلام غير صحيح.

وأضاف إن الفكرة هي أن هناك عملية تزييف هائلة خلال أسابيع قليلة استطاع البعض أن يخرج منها ثمانية وثلاثين ألف كذبة وكل هذا لأجل هدف واحد وهو أعطاءانطباع كبير بأن ما يجري في إيران هو ثورة كبيرة وحالة انقلابية كبيرة.

وأشار إلى انه هناك احتجاجات موجودة في إيران وإن الأمر يحتاج إلى قراءات محادية بشأن حجمها.

الدكتور علي فضل الله أضاف انه رغم المؤامرات الخطرة ضد إيران إلا أن الدولة مازالت قوية ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة في الداخل والخارج.

من جهته قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محسن صالح لا شك أن الحرب الغربية على الجمهورية الاسلامية في إيران تشبه الى حد الحرب التي كانت ضد الاتحاد السوفيتي وبالتي أدى الى انهياره خاصة بالموضوع الاقتصادي.

وأضاف انه بالنسبة الى الجمهورية الاسلامية، منذ العام 1979 أُعلنت الجمهورية وانتصرت الثورة وكان هذا أول زلزال اعترف به الاعداء خاصة الكيان الصهيوني الغاصب والولايات المتحدة بأن زلزالا أصاب المنطقة.

وأكد أن هذا الزلزال لم تستطيع الولايات المتحدة الاميركية أن تتجاوزه، فبدأت حربا على الجمهورية الاسلامية.

الدكتور محسن صالح أكد أن هذه الحرب الجديدة التي كانت بداياتها بالعام الفين وتسعة والان تصل الى ذروتها بمحاولة استخدام ما يسمى الحرب الهجينية التي تستخدم كافة أنواع الاسلحة لمحاولة زعزعة الاستقرار في كافة النواحي في الجمهورية الاسلامية.

ضيوف الحلقة:

د. علي فضل الله – باحث بالشؤون الدولية

د. محسن صالح – أكاديمي وباحث سياسي