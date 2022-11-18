شاهد.. ماوراء الهجوم الارهابي في مدينة ايذه جنوب غرب إيران؟

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد هادي أفقهي، في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الثالوث الشيطاني المكون من أميركا و"اسرائيل" والسعودية، يحاول أن يزعزع أمن واستقرار ايران، والحد من التقدم والتطور التي شهدته البلاد منذ انتصار الثورة الاسلامية.

واكد السيد أفقهي، أن الثالثوث الشيطاني بعد ما باءت كل محاولته لاستقطاب الشعب الايراني كما يزعمون لقلب النظام والقيام بثورة غربية في ايران من خلال التشدق بحقوق المرأة، واثارة الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة بالفشل الذريع، يحاول اليوم ومن خلال العمليات الارهابية اثارة حرب داخلية في البلاد، مشددا على أن كل محاولات الاعداء ستبؤ بالفشل وذلك بدارية الشعب الايراني والقيادة الحكيمة.

واوضح الدبلوماسي الايراني السابق، أن اعلام الثالوث الشيطاني المتمثل بقناة بي بي سي عربي وانجليزي، اينترنشال هو يخدم هذا المخطط الاجرامي لزعزعة واستقرار أمن ايران.

هذا واطلق ارهابيون يستقلون دراجتين ناريتين، ويحملون رشاشات كلاشينكوف، النار باتجاه المواطنين وقوى الامن الداخلي، في السوق المركزية بمدينة ايذه يوم الاربعاء، عمل إرهابي أسفر عن عدد من الشهداء، بينهم أطفال أحدهم في التاسعة من عمره، وعدد من الجرحى حالات بعضهم خطيرة. يذكر ان تنظيم "داعش" الارهابي في بيان له تبنى العملية الارهابية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..