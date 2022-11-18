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السيسي يؤكد لرشيد اهمية التعاون والتنسيق بين العراق ومصر

السيسي يؤكد لرشيد اهمية التعاون والتنسيق بين العراق ومصر
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي لنظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الجمعة، أهمية فتح  آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين البلدين.

العالم - العراق

ذكرت ذلك وكالة الانباء العراقية (واع) واضافت ان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية أعلن في بيان أن"رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقى رسالة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قدّم فيها التهاني بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، وفيما يلي نص الرسالة:

"أخي الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية كرئيس جمهورية العراق، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في أداء مهامكم الجديدة، وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب العراقي الشقيق من آمال وطموحات".

واضاف إن "انتخابكم لهذا المنصب الرفيع إنما يعكس الثقة في قدرتكم على خدمة بلادكم وقيادتها إلى مزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء، وأغتنم هذه المناسبة لكي أعرب عن تطلعي للعمل معاً لتعزيز علاقاتنا الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق من أجل مستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا الشقيقين".

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