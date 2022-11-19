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ما هو يوم الطفل العالمي؟

ما هو يوم الطفل العالمي؟
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

"ما هو يوم الطفل العالمي؟" هذا السؤال يراود أذهان الكثيرين، ولمعرفة جوابه نقدم لك فيما يلي نبذة عن هذا اليوم

العالم - منوعات

أُعلن عن يوم الطفل العالمي لأول مرة في عام 1954، وهي مناسبة عالمية تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة تحسين حياة الطفل من خلال مناقشة القضايا المتعلقة به، التي تهدد حصول الأطفال حول العالم على حياة كريمة، وعليه تتم التوعية بضرورة أن يترابط العالم لمصلحة الأطفال ولا تقتصر أهمية هذا التاريخ على كونه اليوم العالمي للطفولة فقط، ففي مثل هذا اليوم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل.

لكن من اهم بنود حقوق الاطفال هي:

الحق في الحماية

الحق في الحياة

الحق في عدم التمييز و الصحة

الحق في الغذاء و التعليم

الحق في الهوية و توحيد العائلة

الحق في توفير المياه

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