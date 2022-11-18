هل استعاد لبنان قرار السيادة الحقيقي في حقه بقبول المساعدات؟

العالم – استوديو بيروت

وهل استعاد لبنان قرار السيادة الحقيقي بأن تكون له الصلاحية الحصرية بقبول المساعدات وطرح الخيارات الاستثمارية والانمائية وبناء الحلول الاستراتيجية للازمة المالية.

هاهم اللبنانيون اليوم عاجزون عن قبول هبة بالحصول على حاجة لبنان الماسة من الفيول الايراني وهاهو مشروع استجرار الغاز من مصر عبر الاردن مازال قابعا في أروقة الكذب الامريكية وها هي الحكومة اللبنانية عاجزة عن المبادرة لأي من الحلول التي تخفف عبء الأزمة عن المواطن الذي يرزح تحت أصعب الازمات في تاريخه.

وحول كلام "باربارا ليف" مساعدة الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى بشرت بالمرحلة المقبلة ومرحلة جديدة او مرحلة مستمرة من الحصار الامريكي ظن اللبنانيون كثيرا بعد توقيع اتفاق الترسيم البحري مع الكيان الاسرائيلي برعاية امريكية بأن هذا الحصار سيرفع عن لبنان وان لبنان سيساعيد كامل صلاحياته بالبحث عن حلول للأزمة التي أرزح تحته من قبل الامريكي وفيما بشرت به بربارا ليف وماهية ملامح المرحلة المقبلة أكد ضيف البرنامج الباحث والكاتب هادي قبيسي أكد الباحث السياسي هادي قبيسي وجود نقطتين أساسيتين في خطاب باربارا ليف"مساعدة الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى أولها ان الاحتجاجات عائدة، فلايكفي الضغط السياسي الامريكي على المسؤولين اللبنانيين من أجل الاصلاح، لكن ذلك لايكفي بالتالي هنالك حاجة للاحتجاجات..

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله خلال الإحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة يوم الشهيد في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية في 11-11-2022، قائلا:" ‏هل سيسمح للبنان وهل سيجرأ لبنان – لدينا مشكلتان في هذا الموضوع – على قبول هذه الهبات او ‏سيأتي الامريكان ويقولون ممنوع ويضربوننا على يدنا كالاطفال الصغار ويعملولنا هيك – ‏يضرب على يده – ويهددونا! حسنا هذا الذي حصل معنا في الموضوع الايراني".

كما بحث البرنامج في كلمة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عندما قال:" لا استطيع ان استخدم كلمة حصار،ولبنان، بحكمته ومقاربته، يمكنه تجنب اي مخاطر واي عقوبات. طالما أنا موجود، فلن أقبل بتعريض لبنان للمخاطر.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

-الباحث والكاتب السياسي هادي قبيسي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...