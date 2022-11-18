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مشعل: الشعب الفلسطيني موحد في كل الأحداث

مشعل: الشعب الفلسطيني موحد في كل الأحداث
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أن الشعب الفلسطيني موحد في كل الأحداث، وجنازة الشهداء المهيبة تدلل على لحمة شعبنا ووحدته.

العالم- فلسطين

وقال مشعل في تصريحات صحفية: إننا "بكل مشاعر الأسى والألم استقبلنا خبر الحادث الجلل".

وأضاف "قمت منذ اللحظة الأولى بالاتصال بإخواني رئيس المكتب السياسي وقيادات من غزة بكل أجهزتها للاطلاع من كثب حول تفاصيل الحدث".

وأكد أن "الحصار أثر على غزة التي احتضنت المقاومة"، وقدّم" كل التعازي والتضامن لعائلة أبو ريا التي قدمت الكثير من أجل فلسطين".

وأردف "جاءتني اتصالات من رموز الأمة يعزّون، ويعبرون عن تضامنهم الكبير مع أهلنا في غزة".

كما أكد مشعل أن "إنهاء الحصار وكسره مسؤولية تقع على كاهل الجميع من الفصائل والسلطة والأمة، وللأسف العالم صامت أمام جريمة الحصار وترك غزة تئنّ".

ولفت مشعل إلى أن" كل مخيمات الشتات في لبنان أدت صلاة الغائب على أرواح الشهداء؛ في حالة تضامن شعبي"، "ونشير بأصبع الاتهام والإدانة لمن يحاصر غزة والذي يمنع إدخال المعدات لأجهزة الدفاع المدني".

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