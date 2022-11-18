رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي يلتقي الرئيس العراقي رشيد

العالم - العراق

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في البلاد والترحيب بتشكيل الحكومة وبرنامجها الخدمي ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تطلعات العراقيين.

كما تمت مناقشة عدد من القوانين المعلقة، وتأكيد أهمية وضع جدول زمني لإقرارها، وفي هذا السياق، تم البحث في النشاطات والنقاشات التي تجري في رئاسة الجمهورية والبرلمان بخصوص القوانين، وضرورة حضور رئيس الجمهورية في بعض النقاشات التي تجري بشأن التشريعات المهمة، وكذلك زيارة أعضاء البرلمان ورؤساء الكتل واللجان إلى رئاسة الجمهورية لعرض تصوراتهم وأفكارهم حول القوانين.

واتفق الجانبان على أهمية عقد اجتماعات للرئاسات الثلاث بين فترة وأخرى لمناقشة المستجدات والتطورات واتخاذ الإجراءات بصددها.