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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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قائم مقام مدينة صحنة الإيرانية: اعتقال المتورطين في اغتيال مسؤول استخبارات حرس الثورة الإسلامية نادر بيرامي أثناء تصديه للمشاغبين بالمدينة
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأكرانية أعدمت 10 من أسرى الحرب بإطلاق النار عليهم مباشرة في الرأس
رويترز: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن "طائرة بدون طيار" حاصرت صباح اليوم سفينة في بحر عمان وجميع افراد طاقمها بأمان
الخارجية الايرانية: فرض حظر على الاذاعة والتلفزيون وقناة"برس تي في" لخنق صوت ايران هو انتهاك لحقوق شعبنا وفسح للمجال امام القنوات الارهابية
مصادر فلسطينية: المقــــاومة بغزة تطلق صاروخا تجريبيا ثانيا تجاه البحر، في إطار تحسين وتطوير قدراتها العسكرية
محافظ خوزستان جنوب غرب ايران هناك عناصر في الخارج تقف وراء الاحداث الاخيرة سيتم تحديدها واطلاع الشعب عنها
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على مدخل مستوطنة "كريات أربع" في الخليل
الخارجية الايرانية تعبر عن تعازيها للشعب الفلسطيني على خلفية الحريق المأساوي بجباليا شمال قطاع غزة مخلفا العديد من القتلى والجرحى
مندوب الصين بالوكالة الدولية: ندعو جميع اطراف المفاوضات النووية لتجنب الاجراءات التي قد تضعف المحادثات والعمل من اجل التوصل الى اتفاق مبكر
مندوب الصين بالوكالة الدولية: نعارض ضغوط الدول المعنية لاثارة المواجهة وتسييس الوكالة الدولية خاصة في وقت تقوم فيه بتعزيز التعاون مع الوكالة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-11-2022
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الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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