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أمريكا تدعو رعاياها الى عدم السفر للعراق وسوريا

أمريكا تدعو رعاياها الى عدم السفر للعراق وسوريا
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، دعوة الى رعاياها بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري محتمل من جانب تركيا في هذه المناطق، والذي قد يحدث في الأيام المقبلة.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان إن "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل تراقب تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة".

واضافت أن "حكومة الولايات المتحدة تواصل تقديم النصيحة لمواطنيها لتجنب هذه المناطق".

ودعت في السياق إلى "تجنب المناطق الحدودية، وتوخي الحذر إذا كانت تجمعات أو احتجاجات كبيرة، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات".

وأشارت إلى أن "إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية بخصوص العراق لم تتغير ولا تزال عند المستوى 4، وتنص الإرشادات على تجنب السفر بسبب الإرهاب، والاختطاف، والصراع المسلح، والاضطرابات المدنية، والقدرة المحدودة لبعثة العراق على تقديم الدعم لمواطني الولايات المتحدة".

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