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سوريا..استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان صهيوني

سوريا..استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان صهيوني
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

استشهد أربعة عسكريين وأصيب آخر ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

العالم-سوريا

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان”.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى “استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”

يذكر أنه استشهد عسكريان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الـ13 من الشهر الجاري جراء عدوان إسرائيلي جوي من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي.

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