صاروخ فرط صوتي.. ايران في قمة القوة العسکرية

العالم - انقلاب الصورة

وقال قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة، أميرعلي حاجي زاده:"نجحنا في انتاج صاروخ باليستي فرط صوتي، انه متطور. هذه الصاروخ، له سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي مايعني ان انظمة الدفاع الجوي لن تتمكن من اعتراضه".

الصاروخ الجديد الذي لم يكشف عن اسمه قادر علی التحليق بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الصوت وهو من صنف متوسط المدی.

وفاجأت ايران الخبراء بعد اعلانها امتلاك هذا الصواريخ فقد قال الخبير العسكري والاستراتيجي الياس فرحات ان وصول ايران بهذه السرعة الی تقنية صناعة صواريخ هايبرسونيك أمر مفاجئ، خاصة وان هذا الصاروخ يستطيع الوصول الی تل ابيب خلال 7 دقائق.

وحاول أعداء الجمهورية الاسلامية ان يظهروا هذه الخطوة الايرانية بأنها تهدد الاستقرار الاقليمي والعالمي.

في هذه الاحيان، أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء علي فدوي ان ما كشفت عنه ايران من صواريخ، ماهو الا غيض من فيض صواريخها العسكرية وقال ان ايران في القمة في مجال القوة العسكرية وان ما صنعته من صواريخ، لايمكن لأي منظومة دفاع ان تتصدی له.