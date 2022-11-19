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رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية

رئيس الوزراء العراقي يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عـن بـدء العمل في مشروع توسعة مصـفى الشنافية في محافظة الديوانية، وذلك في أولى محطات زيارته التفقدية الى المحافظة التي وصلها صباح اليوم السبت.

العالم-العراق

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ان "الاخير اكد عزم الحكومة على تطوير القطاع النفطي، واتمام المشاريع التي تلبي حاجة المواطنين من الوقود"، مبيناً أنه" تم وضع التصاميم الخاصة بتوسعة مصفى الشنافية، الذي سيعمل على زيادة طاقة الإنتاج في المصفى مـن 20 الـف برميـل يومياً الـى 90 الف برميـل يومياً، بإضـافة وحـدة تكريـر بطـاقـة 70 الـف برميـل في اليـوم، واكد انه تم التوجيه بأن يكون الانتاج متوافقا مع المتطلبات البيئية".

وأوضح، رئيس مجلس الوزراء أن" هذه الزيادة ستسـهم في تخفيض استيراد البنزين وزيـت الـغـاز، وتـوفير كميـات فائضـة مـن منتوج الغـاز السـائل وزيت الوقود، ذات المـردود الاقتصـادي الكبيـر، كما سيوفر المشروع بحدود ثلاثة آلاف فرصة عمل، لتشغيل أيادٍ عاملـة محلية".

وحضر حفل بدء العمل بتوسعة المشروع محافظ الديوانيـة ووكيـل وزارة النفط لشؤون المصافي.

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