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الفيفا ينتقد الحملة الغربية على أول مونديال في المنطقة العربية!

الفيفا ينتقد الحملة الغربية على أول مونديال في المنطقة العربية!
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيوفاني إنفانتينو الحملة التي تشنها جهات غربية على قطر، واعتبرها عنصرية غربية، داعيا الدول التي توجه سهام انتقاداتها لأول دولة عربية تنظم بطولة كأس العالم، إلى إصلاح حقوق الإنسان والاهتمام بأوضاع المهاجرين.

العالم - قطر

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي للفيفا قبل يوم على افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وشدد رئيس الفيفا على أنّه مثلما أصبحت سويسرا (بلاده) مثالاً يحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعي، فقد تطورت قطر كثيراً في هذا المجال أيضاً.

وشدد أن “الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، وظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا”. وانتقد إنفانتينو طريقة تعامل العديد من وسائل الإعلام الغربية مع دولة قطر مشيراً إلى تجاهل معظمها لفعالية اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع إنفانتينو: “الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم ومتأكد أنّ كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون الأفضل، فخور بكل من عمل جاهداً على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي”.

وأضاف: “ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس، العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحاً مالية”.

وأشار إنفانتينو إلى وجود الكثير من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية التي تزور دولة قطر.

وأضاف بلغة صريحة أن “قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال وعلى أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها”.

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