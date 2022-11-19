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بالفيديو.. مشهد تزف جثامين شهداء أعمال الشغب الأخيرة

السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

مشهد المقدسة (العالم) 2022.11.19 -شهدت مدينة مشهد المقدسة تشييعاً مهيباً للشهداء الذين سقطوا جراء أعمال الشغب التي شهدتها المدينة.

العالم - إيران

وشهدت المدينة حشود كبيرة شيعت جثمان الشهداء إلى المضجع الشريف للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.

وكان حاكم مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران قد اعلن الجمعة عن استشهاد 3 واصابة 3 من قوات التعبئة المدافعين عن الامن في المدينة.

وقال محسن داوري : حاول عدد من مثيري الشغب إغلاق السوق في شارع "حر عاملي 33" من خلال إثارة الرعب وتهديد أصحاب المحال التجارية.

وأوضح: بعد وصول قوات التعبئة لتوفير الامن لاصحاب المحال والعاملين في السوق ، تفرق الحشد وبعد عودة الهدوء الى المنطقة هاجم عدد من البلطجية قوات التعبئة ما ادى الى استشهاد 3 واصابة 3 آخرين من هذه القوات.

والشهيدان من قوات التعبئة اللذان استشهادا اليوم في مشهد هما دانيال حسين زاده وحسين زينال زاده.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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