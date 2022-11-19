شاهد.. اشتباكات عنيفية بين قوات الاحتلال والمقاومين بنابلس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة حوش العطعوط في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بنابلس.

وأوضحت المصادر، أنه في أعقاب الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، حيث أطلق مقاومون النار تجاه جيش الاحتلال وسُمعت أصوات انفجارات متقطعة بالمكان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين وهما: محمود حسنين من حارة حوش العطعوط وأفرج عنه لاحقًا، واعتقلت الآخر وهو المهندس عبدالفتاح الدلال من سكان أطرف حي الياسمينة ومن ثم أفرجت عنه لاحقًا..

وقالت المصادر:" إن قوات الاحتلال أفرجت عن الشابين بعد التأكد من هويتهما وأنهما ليسوا هم هدف العملية".

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه أخلت إصابة لشاب، أصيب بقدمه برصاص الاحتلال، إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

ودفع جيش الإحتلال في أعقاب الاشتباكات بتعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وتواصلت الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس لأكثر من ساعة ثم بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب من المدينة تحت رصاص المقاومين.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس: بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة القديمة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقيق إصابات مباشرة.

جدير ذكره أنه نفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية كبرى في نابلس، فجر الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، حيث استشهد القيادي البارز في مجموعة "عرين الأسود" وديع الحوح خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تسللت إلى البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.