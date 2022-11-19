العثور على جثث أبرز قيادات تنظيم "داعش" في درعا

العالم-سوريا

و قال المصدر: من أبرز القتلى الذين تم التعرف عليهم، الإرهابي الخطير محمد قاسم صبيحي الملقب بأبو طارق قاسم النيران وهو الإرهابي المنفذ للعديد من الجرائم والمجازر في محافظة درعا والتي كان أبرزها مجزرة مخفر شرطة المزيريب بريف درعا الغربي التي راح ضحيتها ٩ عناصر من المخفر كان الإرهابي أبو طارق قد غدر بهم وقتلهم بدمٍ بارد.

وأضاف المصدر: من بين أبرز القتلى الذين تم التعرف عليهم الأمير العام لتنظيم داعش في درعا البلد الإرهابي أبو حمزة الشامي إضافة للأمير العسكري للتنظيم الإرهابي أبو سالم الديري.