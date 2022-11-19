التشييع المهيب لشهداء الشغب دليل على رفض المجتمع لهذه الأعمال + فيديو

العالم – إيران

وفي اتصال هاتفي مباشر قال الخبير الاستراتيجي د.هادي محمدي إن التشييع المهيب لشهداء أعمال الشغب في مدينة مشهد المقدسة ينعكس على أبعاد مختلفة، حيث لفت إلى أن أعمال الشغب في ايران يتم التخطيط لها من قبل أناس من ورائهم أميركا وبريطانا والكيان الصهيوني وبعض الدول ذيول الغرب في المنطقة.

وأضاف أن التشييع ينعكس من ناحية أخرى على رفض المجتمع والشعب الإيراني لهذه الأعمال المشاغبة، من ناحية ثانية يدل هذا على وعي المجتمع الإيراني بقبول وتأييد القيم والأساسيات في المجتمع الايراني والنظام الإسلامي في إيران، وعدم قبول الأعمال المشاغبة لإيجاد إرهاب وقتل الناس وأعمال مثلها.

وأضاف: كما أكد السيد القائد في لقائه اليوم إن هذا يدل على عدم إمكان وجود الأدوات اللازمة لدى الذين يديرون هذه الأعمال الإرهابية والمشاغبة في إيران.. من خلال الاستفادة من العناصر الإرهابية للتأثير على المجتمع الايراني والتأثير على سياسات النظام الإسلامي في التقدم والتوسع.

وخلص إلى القول: هذا يؤكد من نواحي مختلفة على الوعي تجاه هذه الأعمال الإرهابية، كما ان الشعب يشجب هذه الأعمال ويحترم القيام الأساسية داخل المجتمع الإيراني.

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