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المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي

عزالدين: اعتداءات المستوطنين في الخليل جريمة لايجب السكوت عنها

عزالدين: اعتداءات المستوطنين في الخليل جريمة لايجب السكوت عنها
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عزالدين، اليوم السبت، أن ما يجري من إرهاب واعتداء قطعان المستوطنين على بيوت الفلسطينيين في مدينة الخليل جريمة يجب عدم السكوت عنها.

العالم - فلسطين

وأشار عز الدين إلى أن العربدات التي ينفذها المستوطنون الصهاينة مخططة ومدعومة ومحمية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأضاف:" الاحتلال وقادته يتحملون كامل المسؤولية عما يجري في الخليل من اعتداءات وتدنيس للحرم الابراهيم واستغلال طقوسهم الدينة لتنفيذ اجندات احتلالية لن يسمح بها شعبنا.

ودعا أهالي الضفة المحتلة وخاصة في خليل الرحمن بضرورة الخروج والتصدي للألاف من قطعان المستوطنين الذين يعتدون على أهلنا في تل رميدة.

كما طالب المقاومة بضرورة تفعيل العمل على لجم الاحتلال وقطعان المستوطنين وضربهم بكل قوة على جرائمهم البشعة بحق أهل فلسطيني في الخليل.

كما طالب أيضا الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل بضرورة اخذ دورها في حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته في الخليل وعدم الوقوف على الحياد لان الحياد في هذه المواقف هو فتح المجال لمزيد من الاجرام الصهيوني ضد فلسطينيين.

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