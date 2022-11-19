السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السوداني يلتقي جمعا من شيوخ العشائر والوجهاء بمحافظة الديوانية

السوداني يلتقي جمعا من شيوخ العشائر والوجهاء بمحافظة الديوانية
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

حث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، العشائر على دعم إنفاذ القانون وتأدية القوات الأمنية لمهامها.

العالم-العراق

وقال مكتب السوداني في بيان ، إن الأخير "التقى اليوم خلال زيارته محافظة الديوانية، جمعاً يمثل شيوخ العشائر والوجهاء من المحافظة، معرباً عن الاعتزاز بالدور الذي تؤديه جميع العشائر العراقية الكريمة في الحفاظ على السلم الأهلي، وحثها على بذل المزيد من أجل دعم إنفاذ القانون وتأدية القوات الأمنية لمهامها".

وأشار السوداني، إلى أن "اختيار الديوانية يأتي بناءً على تشخيص مسبق لمدى الحاجة للخدمات ومشاريع البنى التحتية"، لافتاً إلى الى تشكيل لجنة وزارية تتواجد في الديوانية، لها صلاحيات فحص جميع المشاريع من أجل إيجاد الحلول للمشاريع المتلكئة، وإزالة المعوقات".

من جانبهم، عبر شيوخ العشائر والوجهاء عن "شكرهم لاختياره محافظة الديوانية المحطة الأولى من بين المحافظات وهي نقطة تتطابق مع رؤيته وأولوياته التي تركز على الجانب الخدمي".

روابط ذات صلة

السوداني: مكافحة الفساد الاداري والمالي في سلم أولوياتنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني يلتقي جمعا من شيوخ العشائر والوجهاء بمحافظة الديوانية

السلطة الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف ارهاب المستوطنين

 الاتحاد الكردستاني: الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع الديمقراطي الكردستاني

مدير مكتب زيلينسكي: السلام مع روسيا ممكن لكن ...

ماذا تحمل زيارة وزير الخارجية العماني الغيرمعلنة إلى طهران؟ + فيديو

أمريكا تنشر 100 زورق مُسيّر في الخليج الفارسي..  صفارة البدأ بعملية حلب جديدة