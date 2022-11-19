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السوداني يؤكد على ضرورة التزام القوات الأمنية الحياد التام بهذا الشأن

السوداني يؤكد على ضرورة التزام القوات الأمنية الحياد التام بهذا الشأن
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حزمة من التوجيهات الامنية خلال اجتماعه مع قادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية في محافظة الديوانية.

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "السوداني ترأس اجتماعاً لقادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية في محافظة الديوانية، وذلك ضمن الزيارة التفقدية التي أجراها الى المحافظة، واستمع الى إيجاز عن الخطط الأمنية والإجراءات المتخذة فيها، من أجل استدامة استقرارها وأمن أقضيتها ونواحيها، وبما يحفظ حياة المواطنين وأمنهم والممتلكات العامة والخاصة".

وأوضح السوداني، ضمن حزمة من التوجيهات، "أهمية خوض التحدّيات التي تواجه القوات الأمنية وهي تنفذ واجبها في تطبيق القانون وإنفاذه".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة "ضرورة التزام القوات الأمنية والتشكيلات العسكرية الحياد التام إزاء التجاذبات السياسية، وأن تضع على عاتقها واجبها المقدّس لحماية جميع العراقيين بمختلف اتجاهاتهم".

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