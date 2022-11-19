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الأعلام الفلسطينية ترفرف بالدوحة قبل انطلاق مونديال قطر2022

السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحضور عربي واسع، بدأت فعالية لرفع الأعلام الفلسطينية في منطقة "درب لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة قبل ساعات من انطلاق كأس العالم قطر 2022.

العالم - فلسطين

وستقام فعاليات كأس العالم 2022 لأوّل مرّة في بلد عربي، وللمرّة الثانية في قارة آسيا، حيث تتضافر جهود مختلف شرائح المجتمع، من شتّى المجالات والجنسيات والخبرات، كفريق واحد من أجل تنظيم نسخة استثنائية، فريدة ومميَّزة على جميع المقاييس لم يسبق لها مثيل على مدار تاريخ تنظيم بطولات كأس العالم.

في 18 ديسمبر/ كانون الأوّل، سيتزامن الاحتفال باليوم الوطني للدولة مع نهائي مونديال قطر، ليشهد العالم في هذا اليوم تتويجا لجهود اثني عشر عاماً من العمل المتواصل، استعداداً لأكبر حدثٍ رياضي عالمي، بداية بخطوة الترشُّح وتقديم الملف، مروراً بلحظة نيل شرف الاستضافة، وصولاً إلى الاستحقاق التاريخيّ الذي يؤسِّس لمرحلة جديدة من الازدهار القطري غير المسبوق.

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بالفيديو والصور .. الأعلام الفلسطينية ترفرف بالدوحة قبل انطلاق مونديال قطر2022

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