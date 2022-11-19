السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

سحب جائزة الدراما الأوروبية من كاتبة بريطانية بسبب دعمها لفلسطين

سحب جائزة الدراما الأوروبية من كاتبة بريطانية بسبب دعمها لفلسطين
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

سحبت مؤسسة "ساوتشيل شتوتغارت"، جائزة الدراما الأوروبية لعام 2022، من الكاتبة المسرحية البريطانية كاريل تشرشل، والتي تبلغ قيمتها 75 ألف يورو.

العالم - فلسطين

وجاء سحب الجائزة، بعد أن تراجعت لجنة التحكيم التي عينتها شركة المسرح في وقت سابق من هذا الشهر، عن قرارها وألغت جائزة هذا العام، قائلة إنها "أُبلغت بمعلومات لم تكن معروفة من قبل"، وهي توقيعات الكاتبة على عرائض لحركة المقاطعة ودعمها لها.

وأيدت وزيرة الفنون الألمانية، بيترا أولشوفسكي، خطوة سحب الجائزة من الكاتبة تشرشل، متهمةً إياها بـ "معاداة السامية".

ورداً على إلغاء الجائزة، قالت تشرشل: "أنا أقف إلى جانب دعمي لحركة المقاطعة والفلسطينيين".

وأدان 170 فنانًا وممثلًا بريطانيًّا قرار سحب الجائزة، حيث وقعوا على خطاب مفتوح يوم الخميس الماضي، وأعربوا عن فزعهم من القرار.

وقال المحامي البريطاني جيفري بيندمان: إن سحب جائزة الدراما الأوروبية من كاريل تشرشل على أساس دعمها لحركة دعم المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، ينتهك بشكل واضح حقها في حرية التعبير الذي تحميه المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي عام 2019، أقر البرلمان الألماني، اقتراحًا يدين حركة المقاطعة على أنها "معادية للسامية".

وحصلت الكاتبة المسرحية تشرشل، في أبريل الماضي، على جائزة الدراما الأوروبية لعام 2022 تقديرًا لعملها في حياتها، وهي جائزة مقدمة من مؤسسة "ساوتشبيل شتوتغارت" برعاية وزارة العلوم والبحوث والفنون في بادن فورتمبيرغ الألمانية.

روابط ذات صلة

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وحدة "المستعربين" تعتقل شابين خلال اقتحام الاحتلال لسلوان

شاهد بالفيديو.. ايران في قمة القوة العسكرية بعد امتلاك هذا الصاروخ

سحب جائزة الدراما الأوروبية من كاتبة بريطانية بسبب دعمها لفلسطين

النيابة الجزائرية تلتمس الإعدام لـ70 متورطا في اغتيال جمال بن إسماعيل

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-11-2022

العراق..انفجار عبوة شمال شرق بعقوبة