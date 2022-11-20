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مسؤول أوكراني يصرح بـــ'الشرط الوحيد' للسلام في بلاده، وهو...!

مسؤول أوكراني يصرح بـــ'الشرط الوحيد' للسلام في بلاده، وهو...!
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني:"إن السلام في بلاده سيكون ممكنا "فقط" إذا استعادت الدولة حدودها التي كانت مرسمة عام 1991".

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكتب يرماك عبر تلغرام "سيحل السلام حينما ندمر الجيش الروسي في أوكرانيا ونتوصل إلى ترسيم حدود عام 1991"، وهو تاريخ انفصال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوكراني في أعقاب الانتصارات الميدانية التي حققتها كييف في بعض المناطق.

ففي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دخول قوات بلاده مدينة خيرسون بعد انسحاب الجيش الروسي منها إلى مواقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

كما استأنفت السلطات الأوكرانية تسيير رحلات القطارات بين العاصمة كييف ومدينة خيرسون، بعد انسحاب الجيش الروسي منها مؤخرا.

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