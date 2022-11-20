كأس العالم 2022، بطولة فريدة واستثنائية في التاريخ

العالم - فار

ومن المقرر ان تنطلق منافسات بطولة كأس العالم ألفين وإثنين وعشرين مساء اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة. وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة من العالم العربي بطولة كأس العالم.

بالإضافة إلى ذلك تعد هذه النسخة الثانية من بطولة كأس العالم التي تقام في آسيا بعد نسخة ألفين وإثنين التي استضافتها كل من كوريا الجنوبية واليابان.

وستكون هذه النسخة السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها إثنان وثلاثون منتخباً؛ إذ من المقرر إقامة بطولة كأس العالم القادمة أي في عام ألفين وستة وعشرين وما بعده بمشاركة ثمانية وأربعين منتخباً.

كل هذا جعل من هذه البطولة حدثاً فريداً وإستثنائياً مقارنة بالبطولات السابقة على أمل أن تسجل بطولة كأس العالم ألفين وإثنين وعشرين عروضاً جذابة ومتميزة.

والآن كل أنظار العالم تتجه إلى الدوحة وكل الأسماع بإنتظار صوت صافرة إنطلاق المباراة الإفتتاحية بين قطر والإكوادور وبدء فعاليات هذه البطولة رسمياً. فهي المباراة الأولى والمباراة الافتتاحية لهذه الدورة.

والتقى هذان الفريقان ثلاث مرات حتى الآن، وكانت آخر مواجهة بينهما في مباراة ودية عام ألفين وثمانية حينها تمكنت قطر من هزيمة الإكوادور بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وحالياً يأمل القطريون الذين يستضيفون هذه البطولة والحاملين للقب أبطال كأس آسيا، في تحقيق نتيجة جيدة أمام الإكوادور في أول ظهور لهم وخلال أولى مبارياتهم.

ولم تتمكن قطر من المشاركة في منافسات المونديال حتى الآن وهذه المرة تشارك بهذه البطولة بصفتها الدولة المضيفة. بالمقابل تشارك الإكوادور في المونديال للمرة الرابعة. وحققت أفضل أداء لها في كأس العالم ألفين وستة عندما تأهلت لدور الستة عشر.

قناة العالم ومن خلال برنامجها الرياضي الخاص بکأس العالم، "فار" استضافت اللاعب السابق للمنتخب الايراني ونادي سايبا الکابتن کاظم برجلو، للبحث في تفاصيل هذه المباراة.

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