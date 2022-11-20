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خلال زيارته إلى الهند..

المقداد يقدم عرضا عن آخر التطورات في سوريا والمنطقة

المقداد يقدم عرضا عن آخر التطورات في سوريا والمنطقة
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الهندية نيودلهي، أجرى فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري جلسة حوارية مع الباحثين في معهد (مانوهار باريكار) للدراسات الدفاعية والتحليل (idsa) بحضور واسع لخبراء عسكريين وسياسيين وأكاديميين وشخصيات دبلوماسية والوفد المرافق له.

العالم - سوريا

وقدم الوزير المقداد عرضاً عن آخر التطورات في سوريا والمنطقة والعالم وعن العلاقات السورية الهندية، لافتاً إلى إنجازات سوريا في مجال مكافحة الإرهاب والمخاطر التي يفرضها وجود الاحتلال في بعض المناطق واستمرار بعض الدول بدعم الإرهاب وتوظيفه لخدمة أجنداتها.

وأشار المقداد إلى الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا، مؤكداً أنها إجراءات لاإنسانية ولاأخلاقية، مشيداً بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الهند لسوريا.

كما لفت المقداد إلى البعد التاريخي للعلاقات السورية الهندية والتي يشهد عليها تضامن البلدين مع بعضهما في أصعب الأوقات، مشيراً إلى أهمية هذا النموذج المبدئي من العلاقات الثنائية بين الدول.

وتحدث المقداد عن رؤية وموقف سوريا من عدد من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية التنسيق بين الدول متماثلة التفكير فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات والتطورات على الساحة الدولية.

وأجاب الوزير المقداد عن أسئلة الحضور التي تمحورت حول علاقات سوريا الخارجية ومشاركة سوريا في اجتماعات أستانا وتجربتها المهمة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف بمختلف أشكاله.

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