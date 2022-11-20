تفاصيل الغارات التركية على شمال العراق +فيديو

العالم - مراسلون

وأضاف، أن القصف ركز على محافظتي السليمانية ودهوك، حيث استهدف جبال قنديل وآسوس، ومناطق برادوست واطراف ناحية سنكة سة.

واشار مدير مكتب العالم في بغداد، الى أن وزارة الدفاع التركية قالت انها استهدفت كهوف ومخابئ لحزب العمال الكردستاني في هذه المناطق.

واوضح، أن السلطات التركية لم تحدد العمق الذي استهدف فيه الاراضي العراقية، مشيرا الى ان القوات التركية تتواجد على عمق اكثر من مئة كيلومتر داخل الاراضي العراقية.

هذا وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن تدمير أوكار للمسلحين الأكراد وتحقيق إصابات مباشرة في مقراتهم خلال العملية الجوية التي تشنها القوات التركية على مواقع في شمالي سوريا والعراق، وأكد أنهم سيواصلون محاسبة الذين استهدفوا أمن بلاده.

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