بالفيديو.. أنقرة تعلن عن تنفيذ غارات جوية على مواقع في شمال سورية والعراق

العالم - خاص بالعالم

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اعلن عن تدمير مواقع للمسلحين الاكراد شمالي سوريا والعراق، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وجاء ذلك في تصريحات من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية، حيث أشرف أكار وقادة الجيش على العملية مؤكدا مواصلة محاسبة من استهدف أمن تركيا في اشارة الى تفجير اسطنبول في الثالث عشر من الشهر الجاري

وفي بيان لها في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد قالت وزارة الدفاع إن مقاتلاتها شنت غارات جوية على مواقع في شمالي سوريا والعراق تستخدم كقواعد لشن هجمات على تركيا.

وقالت مصادر إن الطائرات الحربية التركية شنت غارات جوية على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق وشمال غرب الحسكة، ومحيط عين العرب بريف حلب الشرقي، ومواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق وسط سماع دوي انفجارات قوية.

العملية هذه تأتي عقب اتهام تركيا لحزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ تفجير إسطنبول الذي أسفر عن سقوط ستة قتلى، وإصابة أكثر من ثمانين آخرين، لكن حزب العمال الكردستاني وقسد نفيا أي علاقة لهما بالتفجير.

وفي وقت سابق حذرت الولايات المتحدة عبر قنصليتها في أربيل بمنطقة كردستان العراق من أنها تخشى عملا عسكريا محتملا من جانب تركيا في شمال سورية وشمال العراق خلال الأيام المقبلة، ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى هذه المناطق.